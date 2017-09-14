Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine радо сообщить, что неотразимая певица Тина Кароль стала лицом бренда Huawei в Украине.
«Никогда не сдаваться, упорно работать и добиваться успеха, — основные принципы, которым следует компания Huawei. Эти же принципы разделяет Тина Кароль, которая своим примером вдохновляет окружающих достигать поставленных целей на непростом пути к мечте», — комментирует Чжоу Хаодзе, генеральный директор компании Huawei Ukraine.
Творчество, социальная ответственность и жизненная позиция Тины Кароль находят отклик в сердцах миллионов украинцев, тем самым подтверждая, что искусство обогащает и наполняет нашу жизнь.
«История ее успеха вдохновляет, голос завораживает, а внутренняя сила и тепло покоряют. Мы гордимся тем, что такая необычайная личность, как Тина Кароль, отныне является лицом нашего бренда в Украине. Объединив усилия, вместе мы будем продолжать делать все возможное, чтобы вносить позитивный вклад в жизнь общества, в котором люди имели бы больше возможностей для самореализации», — говорит Кевин Чжоу, начальник подразделения Huawei Consumer BG Ukraine.
«Я рада возможности сотрудничества с таким успешным технологическим брендом, как Huawei. Одной из главных причин принятия такого решения для меня стало то, что философия бренда близка моей жизненной позиции: нет недостижимых целей, есть лишь недостаток усилий, которые мы прилагаем для их реализации. Я убеждена, что человеческие возможности безграничны, нужно лишь открыться миру, следовать за своим сердцем и никогда не сдаваться», — делится народная артистка Украины Тина Кароль.
Компания Huawei верит, что альянс технологий и творчества сможет вдохновить окружающих на новые свершения.
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