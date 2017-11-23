Huawei объявляет о старте продаж в Украине фирменных ноутбуков

23 ноября 2017, 15:15

Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine анонсирует начало продаж на украинском рынке ноутбуков Huawei Matebook D и Huawei Matebook X.

Каждая из моделей будет представлена в трех модификациях. Первые в Украине ноутбуки Huawei появятся в продаже с 23 ноября в фирменных магазинах бренда и в розничных сетях страны.



Ассортимент впервые представленных в Украине ноутбуков Huawei состоит сразу из двух моделей, способных удовлетворить требования различных категорий потребителей. Matebook D — идеальный выбор для студентов и начинающих профессионалов. Эта модель отличается расширенным функционалом и эргономичным дизайном. В свою очередь, премиальная модель линейки Matebook X — оптимальный вариант для пользователей, которые придают большое значение портативности, продуктивности и статусному внешнему виду ноутбука.



Выдающейся особенностью модельного ряда Huawei Matebook является процессор 7-го поколения Intel Core, открывающий пользователям новые возможности для работы с медиа и иммерсивными технологиями. Более того, инновационный процессор в сочетании с материалами корпуса не нуждается в наличии охлаждающих устройств, что позволило разработчикам создать ультратонкий и легкий Matebook X. Особенностью новинки является то, что процессор охлаждается пассивно. Система охлаждения абсолютно бесшумна.



Линейка ноутбуков Huawei Matebook будет доступна в продаже в фирменных магазинах Huawei в ТРЦ «Городок», Lavina Mall, Dream Town, а также в розничных сетях Brain, Comfy, F.ua, ITbox.ua, Moyo, Repka.UA, Rozetka.ua, Aллo, Фокстрот, Цитрус, Эльдорадо. Все модели будут представлены в сером цвете корпуса.



Рекомендованная стоимость устройств зависит от модификации:



Matebook D (процессор Intel Core I5 + 4 ГБ + 500 ГБ HDD) 27 499 грн

Matebook D (процессор Intel Core I5 + 8 ГБ + 1TБ HDD + NVIDIA 2 ГБ) 28 999 грн

Matebook D (процессор Intel Core I7 + 8 ГБ + 128 ГБ SSD + 1TБ HDD+ NVIDIA 2 ГБ) 35 499 грн

Matebook X (процессор Intel Core I5 + 4 ГБ + 256 ГБ SSD) 37 999 грн

Matebook X (процессор Intel Core I5 + 8 ГБ + 256 ГБ SSD) 39 499 грн

Matebook X (процессор Intel Core I7 + 8 ГБ + 512 ГБ SSD) 46 999 грн