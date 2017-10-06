Бренд Huawei впервые презентовал фирменные ноутбуки в Украине

6 октября 2017, 12:15

Подразделение Huawei Consumer BG Ukraine анонсирует первый выход ноутбуков бренда на украинский рынок.

Ассортимент новой для Украины продуктовой линейки Huawei представлен сразу двумя моделями — Matebook D и Matebook X. Официальная премьера новинок состоялась 6 октября в Киеве в рамках выставки потребительской электроники CEE (Consumer Electronic Exhibition).



Модельный ряд Huawei Matebook отличается изящным дизайном и процессором 7-го поколения Intel Core.



Для студентов и начинающих профессионалов Huawei предложил оптимальный вариант — Matebook D. Эта модель полностью отвечает ожиданиям пользователей, которым важны расширенный функционал и эргономичный дизайн устройства. 15,6-дюймовый с Full HD разрешением девайс заключен в алюминиевый корпус, его ширина — всего 16,9 мм, а вес не превышает и двух килограмм. При этом продуктивность ноутбука высока: например, длительность автономной работы Matebook D достигает 8,5 часа в режиме воспроизведения видео. Устройство подойдет и для выполнения сложных задач, таких как работа с графикой, и для игр. Продукт оснащен процессором Intel Core i7, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce 940MX, 16 ГБ оперативной памяти, SSD-накопителем на 128 ГБ и жестким диском на 1 ТБ .



Премиальная модель линейки — Matebook X — станет идеальным выбором для пользователей, которые придают большое значение портативности, продуктивности и статусному внешнему виду ноутбука. Металлический 13-дюймовый Matebook X по размеру меньше, чем лист бумаги А4. Его вес — 1,05 кг, а толщина — всего 12,5 мм.



Matebook X также оснащен процессором 7-го поколения Intel Core. Этот процессор в сочетании с материалами корпуса не нуждается в наличии охлаждающих устройств, что позволило разработчикам создать ультратонкий и легкий Matebook X. Особенностью новинки является то, что процессор охлаждается пассивно. Для этого используется технология родом из аэрокосмической промышленности. Система охлаждения абсолютно бесшумна.



«Появление на украинском рынке ноутбуков Huawei — это знаковое событие как для компании, так и для наших потребителей. Концепция Matebook объединила в себе лучшие инновационные технологии Huawei и нашего бизнес-партнера Intel. Благодаря этому мы смогли предложить украинцам качественные интеллектуальные ноутбуки для работы, учебы и развлечений. Модели данной линейки соответствуют самым высоким требованиям современного пользователя — это портативность, производительность, энергоэффективность и прогрессивный внешний вид», — рассказывает Кевин Чжоу, руководитель подразделения Huawei Consumer BG Ukraine.



«Intel активно работает над созданием новых форматов взаимодействия пользователей с окружающим миром, постоянно расширяя границы возможного. Мы активно сотрудничаем с партнерами по всему миру, и в первую очередь с производителями мобильных персональных компьютеров, без которых уже сложно себе представить жизнь современного человека. Процессоры Intel Core 7-го поколения воплощают богатый опыт корпорации в области создания высокопроизводительных решений, предоставляя пользователям новые возможности для работы с медиа и иммерсивными технологиями», — комментирует Дмитрий Калита, генеральный директор Intel в Украине.



2К-дисплей устройства имеет разрешение 2160 x 1440 пикселей, а ширина рамок составляет всего 4,4 мм, что позволяет экрану занимать 88% площади. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass.



В кнопку включения MateBook X интегрирован сканер отпечатков пальцев, который позволит защитить контент от посторонних. Как и в смартфонах Huawei, сенсор работает быстро и точно. Среди других приятных бонусов — акустика ноутбука, поддерживающая Dolby Atmos, и клавиатура с защитой от капель воды. Устройство оснащено разъемами USB type-C. В комплектации ноутбука поставляется док-станция MateDock 2.



CEE 2017 — крупнейшая в Украине выставка с участием всемирно известных производителей электроники, электротехники и электротранспорта. Мероприятие проводится ежегодно, начиная с 2006 года. В этом году организаторы CEE собрали на своей площадке около 500 производителей из 15 стран. Посетители стенда Huawei первыми ознакомятся с преимуществами ноутбуков серии Matebook, а также смогут получить ответы на вопросы о новинках непосредственно от производителя. Бренд подготовил для гостей выставки яркие демозоны и конкурсы с возможностью выиграть премиальные продукты компании.



Ноутбуки Huawei Matebook поступят в продажу в конце октября, о рекомендованных розничных ценах моделей будет сообщено дополнительно.