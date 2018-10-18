Huawei готовит анонс флагманского ноутбука MateBook

18 октября 2018, 9:15

Об этом пишет авторитетный портал AnandTech.

Судя по всему, речь идет об обновленной модели ноутбука MateBook. Грядущая новинка окажется первым решением Huawei, поддерживающим фирменную функцию флагманских смартфонов Mate 20, а именно беспроводную передачу данных между устройствами Huawei на высокой скорости. Согласно официальным данным, эта технология позволяет всего за пару секунд передать до тысячи фото.

Другие подробности о грядущей новинке пока не известны. Точная дата анонса на данный момент также не называется.