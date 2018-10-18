18 октября 2018, 9:15

Huawei готовит анонс флагманского ноутбука MateBook

Об этом пишет авторитетный портал AnandTech.

Судя по всему, речь идет об обновленной модели ноутбука MateBook. Грядущая новинка окажется первым решением Huawei, поддерживающим фирменную функцию флагманских смартфонов Mate 20, а именно беспроводную передачу данных между устройствами Huawei на высокой скорости. Согласно официальным данным, эта технология позволяет всего за пару секунд передать до тысячи фото.

Другие подробности о грядущей новинке пока не известны. Точная дата анонса на данный момент также не называется.
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