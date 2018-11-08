Состоялся официальный анонс флагманского ноутбука Huawei MateBook 13

8 ноября 2018, 10:15

Компания Huawei на днях «отметилась» анонсом своего нового ноутбука - MateBook 13.



В основе новинки – процессоры Intel Whiskey Lake-U - i5-8265U или Core i7-8565U. В качестве опции возможна установка графики NVIDIA GeForce MX150. Объем оперативной памяти – 8 ГБ. 256 ГБ пользователя ждет на накопителе SSD.

Диагональ дисплея – 13,3-дюйма, а его разрешение – 1440х2160 точек.



Батарея – 42 Втч.



Касательно портов и разъемов, отмечается USB Type-C и вывод 3,5 мм.

Что еще интересно, «на борту» реализована поддержка NFC и Huawei Share 3.0 для быстрой передачи контента между ноутбуком и смартфоном Huawei.Толщина корпуса новинки – 14,9 мм, вес – 1,28 кг.Старт продаж – декабрь.