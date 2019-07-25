Xiaomi обновила RedmiBook 14

25 июля 2019, 11:45

Компания Xiaomi «отметилась» анонсом более доступной версии своего ноутбука RedmiBook 14.

Напомним, что изначально RedmiBook 14 был доступен в версии с Core i7-8565U и Core i5-8265U. Объём оперативной памяти — 8 ГБ. Стоимость - $580.Удешевленная же версия RedmiBook 14 получила чип Core i3-8145U с максимальной частотой 3,9 ГГц. Графика здесь Intel UHD 620. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Также здесь твердотельный накопитель на 256 ГБ. Ориентировочная стоимость новинки - $465.Среди прочего отмечается 14-дюймовый Full HD – дисплей, аккумулятор, полного заряда которого достаточно на 10 часов автономной работы и программная платформа Windows 10.