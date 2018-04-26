Состоялся официальный анонс безрамочного Xiaomi Mi 6X

26 апреля 2018, 13:15

Компания Xiaomi «отметилась» анонсом своего нового смартфона среднего ценового уровня - Xiaomi Mi 6X.

Новинка получила модный нынче безрамочный дизайн и металлический корпус со сканером отпечатков пальцев на тыльной панели.В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 660. Объем оперативной памяти 4/6 ГБ, а встроенной 64/128 ГБ. Последнюю можно расширить за счет карт miroSD до 128 ГБ включительно.Емкость аккумулятора – 3010 мАч.Диагональ дисплея – 5,99 дюймов, а его разрешение – Full HD.Основная камера – двойная – модули 12Мп+20Мп. Фронтальная камера на 20Мп.