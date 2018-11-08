Новый ноутбук Xiaomi Mi Notebook можно будет купить за $491

8 ноября 2018, 10:45

Компания Xiaomi «отметилась» анонсом своего нового ноутбука Mi Notebook.

Новинка получила процессоры Intel Core i3 восьмого поколения и 15,6-дюймовый дисплей.



Объем оперативной памяти – 4 ГБ. 128 ГБ ждет пользователя на твердотельном накопителе. Предусмотрена и возможность расширения посредством карт памяти.



Толщина корпуса ноутбука только 19,9 мм.



Раскладка клавиатуры обладает отдельным цифровым блоком. У последнего есть специальные клавиши для быстрого вызова калькулятора, браузера и Scroll Lock. На последний установлен пакет Microsoft Office.



Касательно портов и разъемов, устройство обладает двумя портами USB 3.0, а также одним USB 2.0 плюс гигабитным Ethernet. Еще есть HDMI interface, разъём для наушников и слот для карт памяти.

В продаже новинка появится по цене $491.