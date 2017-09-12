Состоялся анонс ноутбука Xiaomi Mi Notebook Pro

12 сентября 2017, 12:15

Китайская Xiaomi на официальном уровне представила свой новый ноутбук — Mi Notebook Pro.



Эта новинка представляет собой 15,6-дюймовое решение в металлическом корпусе, которое производителем позиционируется в качестве конкурента MacBook Pro.

В основе - Intel Core i5 (i5-8250U) или i7 (i7-8550U) восьмого поколения. Также здесь дискретная графика NVIDIA GeForce MX150 и 8 либо 16 ГБ оперативной памяти. Объем на твердотельном накопителе – 256 ГБ. Разрешение дисплея – Full HD.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев плюс стекло Gorilla Glass 3, прикрывающее дисплей.

Среди прочего называется SD-кардридер, два USB Type-C, два USB 3.0, полноразмерный HDMI, 3,5-мм разъем для наушников.Версия новинки с Intel Core i7 и 16 ГБ ОЗУ оценена в $1100, а модификация с Intel Core i7 и 8 ГБ - $990. Также известен ценник на версию терминала с Intel Core i5 и 8 ГБ ОЗУ - $860.