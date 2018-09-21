Состоялся официальный анонс ноутбука Xiaomi Mi Notebook Lite

21 сентября 2018, 14:45

Китайская Xiaomi анонсировала свой новый ноутбук - Mi Notebook Lite.

Эта новинка представляет собой 15,6-дюймовый ноутбук в полностью белом корпусе.Судя по всему, речь идет об упрощенной версии Xiaomi Notebook.В качестве аппаратной платформы «под капотом» Intel Core i5 8-го поколения. Кроме того, здесь графика NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ памяти и 8 ГБ «оперативки». Объем на твердотельном накопителе – 128 ГБ.Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, известно за гигабитный Ethernet, HDMI, два порта USB 3.0, USB 2.0, кардридер и разъём для наушников.Релиз новинки в Китае уже состоялся. Стоимость - $671. Как скоро аппарат появится за пределами Поднебесной, пока не известно.