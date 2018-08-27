Xiaomi обновила Mi Notebook

27 августа 2018, 14:45

Китайская Xiaomi представила обновленную версию ноутбука Mi Notebook.

В основе - процессора Intel Core 8-го поколения и графика NVIDIA. Кроме того, здесь полноразмерная клавиатура с цифровым блоком.Диагональ дисплея – 15,6 дюймов, а его разрешение – Full HD.В версии терминала с процессором Core i5 4 или 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ – SSD и 1 ТБ на «винте». Видео - NVIDIA GeForce MX110 с 2 ГБ памяти.Модификация ноутбука с процессором Core i7 доступна только в версии с 8 ГБ оперативной памяти.В продаже обновленная версия Mi Notebook появится с ценником от $582.Продажи начнутся уже завтра.