Xiaomi ноутбук Mi Notebook Pro с экраном OLED формата 3.5K

31 марта 2021, 10:45

Компания Xiaomi на сегодняшней презентации официально представила портативные компьютеры Mi Notebook Pro нового поколения: дебютировали модели с диагональю дисплея 15,6 и 14 дюймов.

Старшая версия получила высококачественный экран на органических светодиодах (OLED) формата 3.5K с разрешением 3456 × 2160 пикселей и соотношением сторон 16:10. Эта панель занимает 93 % площади крышки. Яркость достигает 600 кд/м2, а появлению повреждений препятствует стекло Gorilla Glass. Заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.



14-дюймовая модель снабжена матрицей LCD формата 2.5K с разрешением 2560 × 1600 точек. Дисплей обладает частотой обновления 120 Гц.

Ноутбуки несут на борту процессор Intel Core одиннадцатого поколения: это может быть чип Core i7-11370H или Core i5-11300H. Графическая подсистема в зависимости от модификации использует ускоритель Intel Iris X или дискретную видеокарту NVIDIA GeForce MX450.



Все версии оснащаются 16 Гбайт оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем вместимостью 512 Гбайт. Присутствуют адаптер беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсы USB Type-C и Thunderbolt 4, стандартное 3,5-мм аудиогнездо.