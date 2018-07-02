Mi Notebook Air начал продаваться в Европе

2 июля 2018, 11:15

Компания Xiaomi анонсировала начало продаж своего нового 13,3-дюймового Mi Notebook Air на территории Европы.

На данный момент новинка уже доступна в Испании. Стоимость – 900 евро. Кстати, в Китае стоимость этого ноутбука значительно дешевле – 758 долларов США.

Напомним, что Xiaomi Mi Notebook Air получил металлический корпус, толщина которого 14,8 мм и вес 1,3 кг. В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Intel Core i5-8250U + графика NVIDIA GeForce MX150. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а встроенной пользовательской – 256 ГБ. Кроме того, отмечается наличие сканера отпечатков пальцев.