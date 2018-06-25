Состоялся официальный анонс планшета Xiaomi Mi Pad 4

25 июня 2018, 11:45

Китайская Xiaomi «отметилась» анонсом своего нового планшета - Mi Pad 4.



Новинка получила поддержку разблокировки по лицу пользователя.

В качестве аппаратной основы «под капотом» Qualcomm Snapdragon 660 + 4/6 ГБ оперативной памяти и 32/64 ГБ встроенной.Диагональ дисплея – 8 дюймов, а его разрешение – 1200х1920 точек, соотношение сторон 16:10.Основная камера – 13Мп, а фронтальная – 5Мп.Емкость аккумулятора – 6000 мАч.Работает терминал под управлением Android 8.1.В продаже Mi Pad 4 появится в черном цветовом решении корпуса, а также золотистом. Версия планшета с 3 ГБ ОЗУ/32 ГБ ПЗУ и Wi-Fi оценена в $215, а модификация 4 ГБ ОЗУ/64 ГБ ПЗУ и LTE – $230.Начнутся продажи – 27 июня. Первая страна – Китай.