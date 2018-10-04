Mi Compact Bluetooth Speaker 2 – 11-долларовая беспроводная колонка Xiaomi

4 октября 2018, 11:45

Китайская Xiaomi «отметилась» анонсом своей новой портативной колонки - Mi Compact Bluetooth Speaker 2 в Индии.

Габариты новинки – 50х32 мм, а ее вес – 54 грамма. Девайс обладает светодиодным индикатором статус. Кроме того, здесь отверстие для ремешка и многофункциональная кнопка. Последняя отвечает за включение/выключение колонки, подключение к источникам звука, принятие/отклонение звонков и пр.



Сопряжение с источником звука выполняется при помощи модуля Bluetooth 4.2. Емкость аккумулятора – 480 мАч, чего достаточно для 6 часов автономного воспроизведения МР3 при громкости в пределах 80%.

Новинка уже появилась в продаже. Стоимость - $11.