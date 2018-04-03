Xiaomi представила новую звуковую панель Mi TV Speaker

3 апреля 2018, 12:15

Китайская Xiaomi «отметилась» анонсом своей новой звуковой панели - Mi TV Speaker.

Новинка выполнена в продолговатом корпусе и обладает минималистским дизайном. Производитель уверяет, что белое цветовое исполнение найдет себя совершенно в любом интерьере.



Аппарат получил 8 звуковых модулей: два твитера с купольной мембраной, два 2,5-дюймовых сабвуфера, а еще четыре пассивных излучателя. Диапазон воспроизводимых частот – от 50Гц до 25 кГц.



Кроме того, отмечена поддержка SPDIF. Еще есть 3,5-миллиметровый аудиоразъём.



Отдельно производитель отмечает встроенный адаптер Bluetooth.

Новинка появится в продаже уже на этой неделе. Стоимость - $60.