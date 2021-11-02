Xiaomi представляет в Украине телевизоры серии Mi TV P1 по цене от 7999 грн

2 ноября 2021, 9:15

Xiaomi представляет в Украине новую линейку смарт-телевизоров – Mi TV P1 с диагональю экрана 55'', 43'' и 32''.

Модель с диагональю 32” уже поступила в продажу по рекомендованной цене 7999 грн, ее можно приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот и Eldorado. Модели с диагональю 43” и 55” поступят в продажу в течение месяца по рекомендованной розничной цене 11999 грн и 16499 грн соответственно.

Благодаря стильному дизайну с тонкими рамками телевизоры серии Mi TV P1 отлично дополнят любой интерьер. LED-панель с частотой обновления 60 Гц имеет сверхширокий угол обзора 178° для удобного просмотра из любой точки комнаты. Модели с диагональю 55” и 43” имеют высокое качество изображения благодаря разрешению 4K UHD и поддержке Dolby Vision®, технология MEMC обеспечивает более плавное изображение без задержек, а поддержка HDR10+ в старшей модели Mi TV P1 55” предлагает расширенный динамический диапазон и более яркие цвета.

Все модели серии Mi TV P1 работают на базе Android TV и предлагают предварительно установленные популярные приложения, в частности Netflix, Prime Video и YouTube. Пользователи также могут легко транслировать контент и игры со своих смартфонов или планшетов с помощью Chromecast и Miracast. Благодаря встроенному Google Assistant серия Mi TV P1 идеально подходит для голосового управления в умных домах пользователей, а модели с диагональю 55” и 43” имеют на панели встроенный микрофон для голосового управления телевизором и любыми подключенными к нему умными устройствами.