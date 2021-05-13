Семь новинок Xiaomi: новая серия телевизоров Mi TV EA 2022 покоряет Китай

В Китае уже можно приобрести телевизоры Mi TV EA 2022. Всего в семействе 7 девайсов. «Начинка» у них почти идентичная, но экранные модули — отличаются. Первыми на прилавки попали небольшие и средние модели. Их дюймаж варьируется от 32 до 65”. Последним в продажу поступил гигант на 75 дюймов.
Пользователи и эксперты находят самым интересным 65 дюймовый телевизор. У него — оптимальное соотношение визуальных характеристик, габаритов и функционала.
Цены
Телевизор, выполненный в самом компактном размере, продается за 185 долларов. Цена хорошая, особенно, если учесть, что модель — со Смарт-функциями и высокими показателями надежности и долговечности.
Максимальная стоимость телевизора из линейки — 765 американских долларов. Демократично, как для 75-дюймового устройства с топовым разрешением 4К.
Цена остальных 5 версий варьируется от 245 до 550 условных единиц в зависимости от дюймажа.
Операционная система
Телеки используют программную оболочку Андроид. Как и любой доступный по ссылке умный https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/xiaomi/ телевизор Xiaomi, они подходят:
- трансляции мультимедийного контента из интернета;
- общения в социальных сетях;
- сопряжения с другими гаджетами;
- интернет-шоппинга;
- записи пропущенных выпусков телепрограмм и серий сериалов.
Особенности дизайна
Корпуса у семи девайсов монолитные (цельнометаллические). Рамки вокруг дисплеев сложно рассмотреть. Их малая толщина играет на руку телезрителям и геймерам. Благодаря этой особенности, телевизоры идеально подходят для игр. Эффект полного погружения гарантируют не только «безграничные» экраны, но также ряд факторов:
- чувствительные встроенные микрофоны;
- громкий и чистый звук;
- широкие углы обзора.
Начинка
Функционирование устройств, дюймаж которых — от 32 до 43 дюймов, обеспечивает процессор с двумя ядрами. Корректное использование ПО и воспроизведение контента без лагов возможно благодаря ОЗУ на 1 Гигабайт.
У больших моделей чипы 4-ядерные. Количество оперативки у них увеличено до полутора Гигабайт. Снабжены постоянной памятью. Емкость хранилища — 8 Гигабайт.
Можно управлять телеками Mi TV EA 2022 при помощи пульта. Покупать отдельно его не нужно, так как он приложен в комплект поставки. Работу пульта обеспечивает Блютуз-модуль.