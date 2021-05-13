Семь новинок Xiaomi: новая серия телевизоров Mi TV EA 2022 покоряет Китай

13 мая 2021, 16:25

В Китае уже можно приобрести телевизоры Mi TV EA 2022. Всего в семействе 7 девайсов. «Начинка» у них почти идентичная, но экранные модули — отличаются. Первыми на прилавки попали небольшие и средние модели. Их дюймаж варьируется от 32 до 65”. Последним в продажу поступил гигант на 75 дюймов.

Пользователи и эксперты находят самым интересным 65 дюймовый телевизор. У него — оптимальное соотношение визуальных характеристик, габаритов и функционала.

Цены

Телевизор, выполненный в самом компактном размере, продается за 185 долларов. Цена хорошая, особенно, если учесть, что модель — со Смарт-функциями и высокими показателями надежности и долговечности.

Максимальная стоимость телевизора из линейки — 765 американских долларов. Демократично, как для 75-дюймового устройства с топовым разрешением 4К.

Цена остальных 5 версий варьируется от 245 до 550 условных единиц в зависимости от дюймажа.

Операционная система

Телеки используют программную оболочку Андроид. Как и любой доступный по ссылке умный https://www.moyo.ua/foto_video/tv_audio/lcd_tv/xiaomi/ телевизор Xiaomi, они подходят:

- для компьютерных и консольных игр;- трансляции мультимедийного контента из интернета;- общения в социальных сетях;- сопряжения с другими гаджетами;- интернет-шоппинга;- записи пропущенных выпусков телепрограмм и серий сериалов.

Особенности дизайна

Корпуса у семи девайсов монолитные (цельнометаллические). Рамки вокруг дисплеев сложно рассмотреть. Их малая толщина играет на руку телезрителям и геймерам. Благодаря этой особенности, телевизоры идеально подходят для игр. Эффект полного погружения гарантируют не только «безграничные» экраны, но также ряд факторов:

- цветопередача как у игровых мониторов;- чувствительные встроенные микрофоны;- громкий и чистый звук;- широкие углы обзора.

Начинка

Функционирование устройств, дюймаж которых — от 32 до 43 дюймов, обеспечивает процессор с двумя ядрами. Корректное использование ПО и воспроизведение контента без лагов возможно благодаря ОЗУ на 1 Гигабайт.

У больших моделей чипы 4-ядерные. Количество оперативки у них увеличено до полутора Гигабайт. Снабжены постоянной памятью. Емкость хранилища — 8 Гигабайт.

Можно управлять телеками Mi TV EA 2022 при помощи пульта. Покупать отдельно его не нужно, так как он приложен в комплект поставки. Работу пульта обеспечивает Блютуз-модуль.