Xiaomi Mi TV 4S – 32-дюймовый смарт HD TV за $190

18 апреля 2018, 9:45

Китайская Xiaomi анонсировала свой новый доступный по цене «умный» телевизор - Mi TV 4S.



Диагональ экрана новинки – 32 дюйма, а его разрешение – 1366х768 точек, либо HD. Частота обновления – 60 Гц. Время отклика матрицы – 8,5 мс. Угол обзора – 178 градусов.

Функционирует система на базе 4-ядерного процессора Amlogic T962, тактовая частота которого – 1,5 ГГц. Графика в этой «связке» - Mali-450, а объем ОЗУ – 1 ГБ. Кроме того, телевизор получил 4 ГБ встроенной памяти.Касательно модулей и интерфейсов, известно о сетевом Ethernet-контроллере, а также двух портах USB и двух HDMI.В качестве программной оболочки отмечена Xiaomi PatchWall.Комплектом поставки предусмотрен пульт ДУ с поддержкой Bluetooth.Новинка появится в продаже по цене в $190. Точная дата начала продаж пока не называется.