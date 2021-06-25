Xiaomi представила камеру для смарт-телевизоров Mi TV Webcam по цене $30

25 июня 2021, 13:15

Китайская компания Xiaomi анонсировала новый аксессуар для умных телевизоров — камеру Mi TV Webcam, предназначенную для организации видеосвязи. Продажи устройства начнутся в предстоящий понедельник, 28 июня.

Веб-камера может использоваться с телевизорами Xiaomi Mi TV и Redmi TV. Специальное крепление позволяет установить устройство в верхней части ТВ-панели. Говорится о совместимости с операционной системой Android TV 8 и выше.



Устройство оборудовано 2-мегапиксельным датчиком. Поддерживается передача видео в формате Full HD с разрешением 1920 × 1080 точек и скоростью 25 кадров в секунду. Два встроенных микрофона способны улавливать голос с расстояния до четырёх метров.



Объектив с фиксированным фокусным расстоянием обеспечивает угол поля зрения до 71 градуса. Реализованы средства шумоподавления, улучшающие качество изображения.

Камера снабжена портом USB Type-C, а в комплект поставки входит полутораметровый кабель USB Type-A — USB Type-C. Применять камеру можно не только с телевизорами, но и с компьютерами на базе Windows и macOS. Габариты составляют 80 × 35 × 67 мм, вес — 45,6 г.



Приобрести Xiaomi Mi TV Webcam можно будет по ориентировочной цене 30 долларов США.

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