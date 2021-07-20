Премиальный телевизор Mi TV Q1 75" со скидкой 5000 грн уже в Украине

20 июля 2021, 10:15

В апреле компания Xiaomi представила в Украине премиальный 4К QLED-телевизор Mi TV Q1 75" на базе Android TVTM 10.

С сегодняшнего дня, 19 июля 2021 года, телевизор появится в открытой продаже по специальной акционной цене 49999 грн. Спецпредложение будет действовать до 1 августа. Телевизор можно будет приобрести в авторизованных магазинах Mi Store, Smart Home и у всех официальных партнеров Xiaomi.

Со 2 августа 2021 года рекомендованная розничная цена составит 54999 грн.



Благодаря своему элегантному минималистичному дизайну с тонкими рамками и лезвиеподобной ножкой Mi TV Q1 75" предлагает настоящий кинематографический опыт. С 75-дюймовым 4K-дисплеем, изготовленным по технологии квантовых точек и углом обзора 178° пользователи могут наслаждаться просмотром из любой точки комнаты.



4K QLED-панель охватывает 100% цветового диапазона NTSC с 1,07 млрд вариаций цветов и 1024 различными оттенками цвета. Технология динамического локального затемнения охватывает 192 зоны на экране, обеспечивая невероятный уровень контрастности 10000:1. Благодаря поддержке Dolby Vision® и HDR10+ Mi TV Q1 75" предлагает расширенный динамический диапазон и яркие цвета.



Телевизор получил 30-ваттную стереосистему с шестью динамиками, два из которых – высокочастотные и четыре – низкочастотные. Mi TV Q1 75" также поддерживает Dolby AudioTM и DTS-HD для пользователей, особенно требовательных к качеству звука.

Новый телевизор Xiaomi работает на базе Android TVTM 10 и станет идеальным спутником домашних развлечений. Благодаря платформе Android TVTM 10 пользователи имеют доступ к более 700 000 фильмов и телевизионных шоу, а также к более 5000 приложений в Google Play Store . К тому же, Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и другие популярные приложения уже предустановлены на Mi TV Q1 75". Специальные кнопки для Netflix и Amazon Prime Video на пульте дистанционного управления облегчают доступ к любимому контенту.Xiaomi продолжает работать над усилением интеграции продуктов, поэтому в новой модели компания представила усовершенствованные возможности голосового управления. Благодаря специальным микрофонам пользователи могут управлять телевизором и другими подключенными смарт-устройствами на расстоянии до 3 метров. Для пользователей, стремящихся к полному контролю над своей приватностью, в нижней части экранной панели находится физическая кнопка отключения микрофонов. Встроенный Chromecast обеспечивает плавный переход между трансляцией контента с других устройств на телевизор за считанные секунды.