Новая версия Xiaomi Mi TV: что предложит покупателю

30 марта 2021, 14:19

Компания Xiaomi на недавней выставке представила внушительный по размерам 75-дюймовый телевизор. В привычной для бренда манере модель получила некоторые преимущества перед конкурентами, в частности Samsung Q80T. Одно из достоинств новой версии Mi TV – экран QLED 4K с частотой обновления 120 Гц.

Покупая телевизоры Xiaomi, всегда рассчитываешь на разумное, практичное соотношение цены и качества. Компания не стала изменять своим принципам, и за умеренные деньги покупатель получает телевизор с производительностью нужного уровня. Это возможно благодаря использованию аппаратного базиса MediaTek MT9611. Для повышения производительности в единое целое объединены такие элементы:

центральный процессор;

память;

графический процессор.

Для обеспечения необходимой скорости обработки информации задействуются 4 ядра, которые работают в параллельном режиме. Частота процессора равна 1500 МГц. За работу графики отвечает ARM Mali-G52 MC2. Он идеален для игр и декодирования, так как обеспечивает достаточную мощность работы телевизора такого калибра. Используются 2 ядра, благодаря чему в параллельном режиме обрабатываются задачи разной сложности. Высока эффективность при запуске нескольких приложений.

Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, чего с лихвой хватает для работы всех приложений. Размер встроенной памяти – 32 ГБ, поэтому здесь удобно хранить фото, а также музыку и видеофайлы. Модель работает на Android 10, доступны современные интерактивные технологии.

Высокое качество картинки обеспечивает 10-битная панель с продвинутым полноматричным затемнением. Для достижения этих параметров используется 8 бит, а также метод Frame Rate Control (FRC), который обеспечивает отражение большего количества оттенков в пикселе. Благодаря быстрым циклическим переключениям формируется своеобразная иллюзия присутствия промежуточного цветового решения.

Устройство может отображать 1,07 миллиарда оттенков, а это даже больше того, что в состоянии различить человеческий глаз. Важное достоинство – 100-процентный охват цветового пространства NTSC. Модель поддерживает HDR10+, так как компания Samsung (автор) допускает бесплатное лицензирование. Владельцы смартфонов iPhone 12 смогут просматривать снятые мобильным устройством видео на телевизоре.