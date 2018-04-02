Xiaomi Mi TV 4С – новый 50-дюймовый телевизор с "умными" функциями

2 апреля 2018, 15:15

Китайская компания Xiaomi «отметилась» анонсом своего нового 4К-телевизора - Mi TV 4C.

Новинка получила матрицу с разрешением 2160х3840 точек. Частота обновления экрана – 60Гц, а время отклика - 9,5 мс. Максимальный угол обзора – 178 градусов.



Отдельно отмечается поддержка HDR10+HLG. Также «на борту» предусмотрены Dolby Audio и DTS-HD.

В качестве аппаратной платформы «под капотом» 4-ядерный Amlogic L962 + 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.



Имеется и возможность беспроводного подключения к этому TV различных аксессуаров, а комплектный пульт ДУ научен распознаванию голосовых команд.



Что касается интерфейсов, здесь производитель отмечает 3 порта HDMI, 2 полноценных USB, AV-вход, Ethernet и мн. др.

Продажи Mi TV 4C стартуют уже завтра. Первая страна – Китай. Ориентировочная стоимость - $350.