Xiaomi представляет в Украине телевизор Xiaomi TV Q1E 55’’ по цене 24999 грн

28 января 2022, 9:15

Компания Xiaomi представила в Украине свой новый телевизор Xiaomi TV Q1E 55”.

Новый телевизор уже доступен в продаже по рекомендованной розничной цене 24999 грн. Xiaomi TV Q1E 55” можно приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, на маркетплейсе и розничной сети АЛЛО, а также у официальных партнеров Xiaomi, в частности в магазинах Rozetka, Цитрус, Comfy, Фокстрот, Eldorado, Vodafone, Brain и Эпицентр. Только с 26 января по 6 февраля будет действовать спецпредложение – кэшбек 2500 гривен для первых покупателей Xiaomi TV Q1E 55”.

Телевизор Xiaomi TV Q1E 55” имеет 4K-экран Quantum Dot, который охватывает 97% цветового диапазона DCI-P3 и 103% цветового диапазона NTSC, а благодаря поддержке Dolby Vision и HDR10+ предлагает расширенный динамический диапазон. Технология MEMC 60 Гц обеспечивает более плавное изображение без задержек при просмотре фильмов высокой четкости. Новый телевизор Xiaomi работает на базе Android TV 10, благодаря чему обеспечивается доступ к множеству фильмов, шоу и приложений, а Chromecast* позволяет транслировать контент на телевизор прямо с телефона, планшета или ноутбука.

Специальные кнопки для Netflix и Amazon Prime Video на Bluetooth-пульте дистанционного управления облегчают доступ к любимому контенту. Кроме того, благодаря встроенному Google Assistant пользователи могут голосом управлять телевизором и другими подключенными смарт устройствами.

