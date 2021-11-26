Xiaomi-пятница в Xiaomi Store – выгода до 8999 грн

26 ноября 2021, 23:16

Компания Xiaomi объявляет о дополнительных специальных предложениях в рамках акции «Xiaomi-пятница» эксклюзивно в авторизованных магазинах Xiaomi Store.

Только с 26 по 28 ноября 2021 года, посетив магазины Xiaomi Store, пользователи смогут не только приобрести смартфоны и другие продукты компании по специальным ценам, а и воспользоваться акционными предложениями:

- комплект электросамокат Mi Electric Scooter 1S и умные часы Mi Watch Lite – 9 999 грн (рекомендованная розничная цена на продукты такого комплекта в неакционный период – 14 798 грн);

- комплект электросамокат Mi Electric Scooter Pro 2 Mercedes-AMG Petronas F1 Team Edition и наушники Xiaomi FlipBuds Pro – 16 999 грн (рекомендованная розничная цена на продукты такого комплекта в неакционный период – 24998 грн);

- комплект робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop Pro и воздухоочиститель Mi Air Purifier Pro – 7 999 грн (рекомендованная розничная цена на продукты такого комплекта в неакционный период – 16 998 грн);

- комплект пылесос Mi Vacuum Cleaner G10 и воздухоочиститель Mi Air Purifier 3C – 8 999 грн (рекомендованная розничная цена на продукты такого комплекта в неакционный период – 12998 грн);

- комплект умные часы Mi Watch и умные весы Mi Body Composition Scale – 2 799 грн (рекомендованная розничная цена на продукты такого комплекта в неакционный период – 4798 грн).