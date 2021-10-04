Xiaomi презентует в Украине новый планшет Xiaomi Pad 5

4 октября 2021, 11:45

Глобальный технологический лидер компания Xiaomi сегодня представила в Украине новый планшет Xiaomi Pad 5 – универсальный инструмент для повышения производительности как на работе, так и в учебе.

В Украине продажи Xiaomi Pad 5 начнутся с 7 октября по цене 10999 грн за конфигурацию 6 ГБ + 128 ГБ. Планшет можно будет приобрести в авторизованных магазинах Xiaomi Store, в розничной сети АЛЛО и у официальн13-мегапиксельная камера позволяет легко сканировать любые документы, а с фронтальной 8-мегапиксельной камерой с поддержкой видео 1080p пользователи всегда будут готовы к конференц-связи.

Xiaomi Smart Pen1 весит всего 12,2 г, имеет чувствительность к 4096 различным нажатиям и частоту дискретизации 240 Гц, обеспечивая естественный опыт письма, а благодаря удобным функциональным клавишам дает возможность быстро записывать заметки, делать снимки экрана или легко переключаться между ручкой и ластиком.

Xiaomi Pad 5 оснащен 11-дюймовым WQHD+-дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц, который поддерживает технологии Dolby Vision и True Display, а также имеет встроенный режим Low Blue Light. Все это обеспечивает четкий и одновременно безопасный и комфортный просмотр. Непревзойденный аудиоопыт обеспечивается благодаря большим квадродинамикам и технологии Dolby Atmos.

Xiaomi Pad 5 оснащен построенным по 7-нанометровому техпроцессу высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 860 с максимальной тактовой частотой 2,96 ГГц и предлагает увеличенное время автономной работы благодаря емкости аккумулятора 8720 мА•ч (тип).