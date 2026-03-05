Серія планшетів Xiaomi Pad 8 вже доступна в Алло

5 марта 2026, 8:15

Маркетплейс інноваційних товарів Алло оголошує про старт продажів нової серії планшетів: Xiaomi Pad 8 та Xiaomi Pad 8 Pro – тонкі, легкі та надпотужні пристрої для роботи та розваг на ходу.

Завдяки поєднанню флагманської продуктивності та компактного дизайну вони ідеально підходять як для роботи, так і для повсякденного використання. Серія Xiaomi Pad 8 – це новий рівень продуктивності та комфорту у будь-якому місці.

Планшети оснащені 11,2-дюймовим 3,2K-дисплеєм з яскравістю до 800 ніт і плавною частотою оновлення 144 Гц: робота з документами, редагування фото чи перегляд відео – кожна деталь виглядає чітко та живо. Завдяки тонкому (лише 5,75 мм) корпусу вагою 485 г планшет легко брати із собою. А батарея на 9 200 мА·год забезпечує довгі години роботи без підзаряджання.Серія працює на Xiaomi HyperOS 3 з інтегрованим Xiaomi HyperAI, що робить планшети максимально продуктивними: мультизадачність, ПК-подібний інтерфейс, зручне керування вікнами та режим робочої станції для швидкого доступу до потрібних застосунків. Для роботи з документами та презентаціями можна використовувати WPS Office PC, а браузер ПК-рівня допомагає ефективно працювати онлайн.Xiaomi Pad 8 Pro, флагман серії, оснащено процесором Snapdragon® 8 Elite, він підтримує гіперзарядку 67 Вт. Камери на 50 Мп і 32 Мп ідеальні для фото, відео та онлайн-спілкування. Тому, хто потребує більше пам’яті, ця модель пропонує сховище до 512 ГБ — достатньо місця для масштабних проєктів, медіа х високою роздільною здатністю та застосунків.Xiaomi Pad 8 – збалансована альтернатива для щоденного використання. Пристрій працює на базі Snapdragon® 8s Gen 4, підтримує швидку зарядку 45 Вт та оснащений камерами на 13 Мп і 8 Мп. До 256 ГБ пам’яті забезпечують зберігання всіх потрібних файлів та застосунків.Обидва планшети підтримують Xiaomi Focus Pen Pro – легкий стилус із чутливістю до натиску та підтримкою жестів для максимально точного введення. А завдяки чохлам з клавіатурою планшет може перетворитися на повноцінну робочу станцію.В Алло доступні всі моделі лінійки Xiaomi Pad 8 у різних кольорах та конфігураціях памʼяті. Xiaomi Pad 8 представлений у сірому, синьому та зеленому кольорах з об’ємом пам’яті 128 ГБ та 256 ГБ, а Xiaomi Pad 8 Pro доступний у конфігураціях пам’яті 256 ГБ та 512 ГБ. Завдяки такому вибору користувачі можуть підібрати оптимальний варіант відповідно до власних потреб і стилю життя — від щоденного використання до професійних завдань.З 28.02.2026 р. до 16.03.2026 р. купити планшети серії Xiaomi Pad 8 на allo.ua та mi.ua можна з вигодою до 4500 грн. Нагадаємо, що також покупці отримують кешбек за програмою лояльності Алло Гроші. А під час однієї покупки в Алло можна одночасно скористатися двома програмами лояльності – корпоративною Алло Гроші та коаліційною Fishka – подвійна вигода.