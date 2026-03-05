Антимонопольний комітет почав перевіряти АЗС

5 марта 2026, 9:15

АМКУ проконтролює ситуацію на ринках світлих нафтопродуктів, щоб з'ясувати, чи є порушення законодавства в діях операторів АЗС під час підняття цін.

Учасникам ринків направлено вимоги про надання інформації, необхідної для встановлення причин зростання цін. У разі виявлення порушень операторам загрожують санкції.Водночас у відомстві наголосили, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні.