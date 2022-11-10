10 ноября 2022, 10:45

GlobalLogic дослідила найвживаніші англіцизми серед ІТ-фахівців

ІТ-компанія GlobalLogic провела опитування серед фахівців, аби з’ясувати, які іншомовні слова вони вживають найчастіше.

До Дня української писемності та мови зібрали найрозповсюдженіші професійні англіцизми та попросили фахівця з мовознавства замінити їх на питомо українські слова.

Через залученість до міжнародних проєктів та велику кількість комунікації англійською айтівці вживають багато іншомовних слів навіть у спілкуванні з колегами-українцями. Майже половина опитаних ІТ-спеціалістів зазначили, що в роботі спілкуються поєднанням з двох мов – української та англійської.

“Запозичення проникають до вжитку швидше, аніж в українській мові встигають утворитися нові загальноприйняті слова, тому подекуди вона стає схожою на міжнародний суржик. – розповідає Михайло Свистун, засновник проєкту Словотвір. – Сучасність вимагає прискорення словотворчих процесів, і ми в цьому допомагаємо.”

Опитані фахівці зізнавалися, що надмірне використання іншомовних слів дратує, адже в рідній мові є чимало легших та зрозуміліших аналогів. Серед найбільш дратівливих називали такі запозичення як “літералі”, “сінкатись”, “рілі”, “скедюл”, а також елементарні слова, які легко перекласти, як-от “бокс” – коробка, “воркати” – працювати, “френд” – друг тощо.

“Фахівці GlobalLogic мають запит на те, аби зробити свою українську більш досконалою, а ми радо сприяємо їх розвитку та навчанню. Влітку ми проводили внутрішній мовний марафон: запрошували викладачів сценічної мови, лідерів думок-мовознавців, педагогів та істориків, – розповідає Анна Щербакова, віцепрезидентка GlobalLogic. – Бачимо, що для наших інженерів українська історія, мова та культура – цікаві та важливі, тому постійно залучаємо відомих лекторів до внутрішніх подій. Так ми проводили зустрічі колег з Братами Капрановими, істориком Ярославом Грицаком, журналістом Віталієм Портніковим”.

До Дня української писемності та мови GlobalLogic зібрала найвживаніші серед фахівців терміни та разом із командою Словотвір запропонувала їм альтернативи:
 
Іменники:
●    мітинг — зустріч, нарада, віче;
●    колл — гуртвиклик, зідзвін;
●    таск(а) — завдання;
●    баг(а) — хиба, помилка,
●    дейлік — щоденна зустріч;
●    комітмент — зобов’язання, домовленість;
●    сінк — обговорення, судум’я;
●    реквест — запит;
●    тікет — задача;
●    стендап — зустріч;
●    апрув — затвердження;
●    фіча — відмінність, особливість, родзинка;
●    естімейт — оцінка, прикидка;
●    ішью — проблема;
●    реліз — випуск.

Дієслова:
●    заасайнити — присвоїти, приписати;
●    рев’ювити — переглядати, рецензувати;
●    запушити — спонукати, просувати;
●    скедюлити — планувати;
●    мержити — з’єднувати, зливати;
●    апдейтити — оновлювати;
●    дебажити — відлагоджувати, знехиблювати усувати хиби;
●    деплоїти — розгортати ПЗ;
●    білдити — збирати;
●    юзати — користати, використовувати;
●    шерити — ширити, ділитись;
●    ранити — запускати;
●    інвестігейтити — дізнавати, вивчати;
●    засетапити — встановити, налаштувати.

Усі перераховані слова та їх українські аналоги команда GlobalLogic додала до онлайн-словника відповідників Словотвір. За посиланнями ви зможете проголосувати за найбільш вдалий на вашу думку переклад, прокоментувати його або додати свій варіант.
 
А для молодшого покоління у GlobalLogic є серія лекцій “Казкова Україна”, розміщена у відкритому доступі. Викладачі розповідають, чому українська міфологія крутіша за Marvel або як написати свою власну казку українською.


Оцените новость:
  • 0 оценок