GlobalLogic дослідила найвживаніші англіцизми серед ІТ-фахівців

10 ноября 2022, 10:45

ІТ-компанія GlobalLogic провела опитування серед фахівців, аби з’ясувати, які іншомовні слова вони вживають найчастіше.

До Дня української писемності та мови зібрали найрозповсюдженіші професійні англіцизми та попросили фахівця з мовознавства замінити їх на питомо українські слова.



Через залученість до міжнародних проєктів та велику кількість комунікації англійською айтівці вживають багато іншомовних слів навіть у спілкуванні з колегами-українцями. Майже половина опитаних ІТ-спеціалістів зазначили, що в роботі спілкуються поєднанням з двох мов – української та англійської.



“Запозичення проникають до вжитку швидше, аніж в українській мові встигають утворитися нові загальноприйняті слова, тому подекуди вона стає схожою на міжнародний суржик. – розповідає Михайло Свистун, засновник проєкту Словотвір. – Сучасність вимагає прискорення словотворчих процесів, і ми в цьому допомагаємо.”

Опитані фахівці зізнавалися, що надмірне використання іншомовних слів дратує, адже в рідній мові є чимало легших та зрозуміліших аналогів. Серед найбільш дратівливих називали такі запозичення як “літералі”, “сінкатись”, “рілі”, “скедюл”, а також елементарні слова, які легко перекласти, як-от “бокс” – коробка, “воркати” – працювати, “френд” – друг тощо.

“Фахівці GlobalLogic мають запит на те, аби зробити свою українську більш досконалою, а ми радо сприяємо їх розвитку та навчанню. Влітку ми проводили внутрішній мовний марафон: запрошували викладачів сценічної мови, лідерів думок-мовознавців, педагогів та істориків, – розповідає Анна Щербакова, віцепрезидентка GlobalLogic. – Бачимо, що для наших інженерів українська історія, мова та культура – цікаві та важливі, тому постійно залучаємо відомих лекторів до внутрішніх подій. Так ми проводили зустрічі колег з Братами Капрановими, істориком Ярославом Грицаком, журналістом Віталієм Портніковим”.

До Дня української писемності та мови GlobalLogic зібрала найвживаніші серед фахівців терміни та разом із командою Словотвір запропонувала їм альтернативи:



Іменники:

● мітинг — зустріч, нарада, віче;

● колл — гуртвиклик, зідзвін;

● таск(а) — завдання;

● баг(а) — хиба, помилка,

● дейлік — щоденна зустріч;

● комітмент — зобов’язання, домовленість;

● сінк — обговорення, судум’я;

● реквест — запит;

● тікет — задача;

● стендап — зустріч;

● апрув — затвердження;

● фіча — відмінність, особливість, родзинка;

● естімейт — оцінка, прикидка;

● ішью — проблема;

● реліз — випуск.



Дієслова:

● заасайнити — присвоїти, приписати;

● рев’ювити — переглядати, рецензувати;

● запушити — спонукати, просувати;

● скедюлити — планувати;

● мержити — з’єднувати, зливати;

● апдейтити — оновлювати;

● дебажити — відлагоджувати, знехиблювати усувати хиби;

● деплоїти — розгортати ПЗ;

● білдити — збирати;

● юзати — користати, використовувати;

● шерити — ширити, ділитись;

● ранити — запускати;

● інвестігейтити — дізнавати, вивчати;

● засетапити — встановити, налаштувати.



Усі перераховані слова та їх українські аналоги команда GlobalLogic додала до онлайн-словника відповідників Словотвір. За посиланнями ви зможете проголосувати за найбільш вдалий на вашу думку переклад, прокоментувати його або додати свій варіант.



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