GlobalLogic дослідила найвживаніші англіцизми серед ІТ-фахівців

ІТ-компанія GlobalLogic провела опитування серед фахівців, аби з’ясувати, які іншомовні слова вони вживають найчастіше.
До Дня української писемності та мови зібрали найрозповсюдженіші професійні англіцизми та попросили фахівця з мовознавства замінити їх на питомо українські слова.
Через залученість до міжнародних проєктів та велику кількість комунікації англійською айтівці вживають багато іншомовних слів навіть у спілкуванні з колегами-українцями. Майже половина опитаних ІТ-спеціалістів зазначили, що в роботі спілкуються поєднанням з двох мов – української та англійської.
“Запозичення проникають до вжитку швидше, аніж в українській мові встигають утворитися нові загальноприйняті слова, тому подекуди вона стає схожою на міжнародний суржик. – розповідає Михайло Свистун, засновник проєкту Словотвір. – Сучасність вимагає прискорення словотворчих процесів, і ми в цьому допомагаємо.”
Опитані фахівці зізнавалися, що надмірне використання іншомовних слів дратує, адже в рідній мові є чимало легших та зрозуміліших аналогів. Серед найбільш дратівливих називали такі запозичення як “літералі”, “сінкатись”, “рілі”, “скедюл”, а також елементарні слова, які легко перекласти, як-от “бокс” – коробка, “воркати” – працювати, “френд” – друг тощо.
“Фахівці GlobalLogic мають запит на те, аби зробити свою українську більш досконалою, а ми радо сприяємо їх розвитку та навчанню. Влітку ми проводили внутрішній мовний марафон: запрошували викладачів сценічної мови, лідерів думок-мовознавців, педагогів та істориків, – розповідає Анна Щербакова, віцепрезидентка GlobalLogic. – Бачимо, що для наших інженерів українська історія, мова та культура – цікаві та важливі, тому постійно залучаємо відомих лекторів до внутрішніх подій. Так ми проводили зустрічі колег з Братами Капрановими, істориком Ярославом Грицаком, журналістом Віталієм Портніковим”.
До Дня української писемності та мови GlobalLogic зібрала найвживаніші серед фахівців терміни та разом із командою Словотвір запропонувала їм альтернативи:
Іменники:
● мітинг — зустріч, нарада, віче;
● колл — гуртвиклик, зідзвін;
● таск(а) — завдання;
● баг(а) — хиба, помилка,
● дейлік — щоденна зустріч;
● комітмент — зобов’язання, домовленість;
● сінк — обговорення, судум’я;
● реквест — запит;
● тікет — задача;
● стендап — зустріч;
● апрув — затвердження;
● фіча — відмінність, особливість, родзинка;
● естімейт — оцінка, прикидка;
● ішью — проблема;
● реліз — випуск.
Дієслова:
● заасайнити — присвоїти, приписати;
● рев’ювити — переглядати, рецензувати;
● запушити — спонукати, просувати;
● скедюлити — планувати;
● мержити — з’єднувати, зливати;
● апдейтити — оновлювати;
● дебажити — відлагоджувати, знехиблювати усувати хиби;
● деплоїти — розгортати ПЗ;
● білдити — збирати;
● юзати — користати, використовувати;
● шерити — ширити, ділитись;
● ранити — запускати;
● інвестігейтити — дізнавати, вивчати;
● засетапити — встановити, налаштувати.
Усі перераховані слова та їх українські аналоги команда GlobalLogic додала до онлайн-словника відповідників Словотвір. За посиланнями ви зможете проголосувати за найбільш вдалий на вашу думку переклад, прокоментувати його або додати свій варіант.
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