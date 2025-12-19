19 декабря 2025, 12:45

В Україні немає жодної електростанції, яку не атакувала Росія

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час Німецько-українського економічного форуму.



«Фактично в Україні немає жодної “живої” електростанції. Але ми боремося, відновлюємо, повертаємо людям світло і життя», — наголосив президент.



Попри постійні удари, енергетики щоразу відновлюють систему. Значну допомогу в цьому надають німецькі компанії.



Станом на ранок 14 грудня сотні тисяч родин у семи областях залишалися без електроенергії. Найскладніша ситуація — в Одесі та області, де після масованих атак без світла, води й тепла були близько мільйона споживачів.



Росія системно атакує енергетику, особливо восени та взимку. Україна тримається — і відновлюється знову й знову.

