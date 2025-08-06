Президент Володимир Зеленський провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.
"Також обговорили механізм SAFE і можливості, які цей інструмент дає для посилення оборонних можливостей і України. Хорватія виділить свою частину на підтримку наших воїнів. Дякую!" - додав Зеленський.
6 августа 2025, 9:45
ЗСУ отримають нову допомогу від Хорватії в рамках механізму SAFE, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів розмову розмову з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем.
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