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8 июля 2026, 17:15

Зеленський та Навроцький провели розмову на саміті НАТО в Анкарі

Президенти України та Польщі знайшли можливість для недовгого діалогу вчора ввечері. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

Сьогодні Володимир Зеленський та Кароль Навроцький планують узгодити графіки для ще однієї зустрічі.


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