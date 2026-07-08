Зеленський та Навроцький провели розмову на саміті НАТО в Анкарі

8 июля 2026, 17:15

Президенти України та Польщі знайшли можливість для недовгого діалогу вчора ввечері. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.



Сьогодні Володимир Зеленський та Кароль Навроцький планують узгодити графіки для ще однієї зустрічі.