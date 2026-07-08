Президенти України та Польщі знайшли можливість для недовгого діалогу вчора ввечері. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Сьогодні Володимир Зеленський та Кароль Навроцький планують узгодити графіки для ще однієї зустрічі.
8 июля 2026, 17:15
Зеленський та Навроцький провели розмову на саміті НАТО в Анкарі
Президенти України та Польщі знайшли можливість для недовгого діалогу вчора ввечері. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.
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