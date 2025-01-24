У Польщі можуть скасувати допомогу "800+" для деяких українців

24 января 2025, 12:15

Кандидат у президенти від Громадянської коаліції Рафал Тшасковський стверджує, що Польщі варто попрацювати над зміною закону, аби пільги на кшталт «800+» отримували українці лише за умови, що вони живуть, працюють і сплачують податки в Польщі.

«Поляки відкрили свої серця, свої домівки, ми допомагаємо, виплачуємо соціальні допомоги, даємо медицину, освіту в школах. Але ми також очікуємо, що це будуть не тільки витрати з державного бюджету з боку наших платників податків. [Має бути] внесок у польську економіку, внесок у всі ці витрати, які здійснює польська держава», — додав він.