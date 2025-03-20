Мер Варшави оголосив, які закони підпише, якщо стане президентом Польщі

20 марта 2025, 10:15

Кандидат на пост президента Польщі Рафал Тшасковський заявив, що у разі своєї перемоги насамперед підпише закони, які раніше були заблоковані президентом Анджеєм Дудою.

Серед них:

Закон про визнання силезської мови як регіональної;

Закон, що регулює доступ до екстреної контрацепції – «пігулка наступного дня»;

Закон, який врегулює повноваження та діяльність Конституційного трибуналу;

Крім того, Тшасковський пообіцяв, що якщо його колегам не вдасться просунути лібералізацію законодавства про аборти, він подасть власний законопроект на цю тему.