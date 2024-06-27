Китай запровадить для громадян Польщі безвізовий в'їзд

27 июня 2024, 11:15

24 червня голова КНР Сі Цзіньпін оголосив про запровадження безвізового режиму для громадян Польщі. Ця заява була зроблена в Пекіні під час переговорів із президентом Польщі Анджеєм Дудою.



Візит Дуди до Китаю розпочався 22 червня, і він також планує зустрічі з прем'єром Китаю та участь у економічних форумах.