Китай та Сирія оголосили про налагодження китайсько-сирійського партнерства

25 сентября 2023, 15:15

Про це повідомили лідери країн Сі Цзіньпін та Башар Асад опісля зустрічі в Ханчжоу.

«Встановлення стратегічного партнерства між Китаєм і Сирією стане важливою віхою в історії двосторонніх відносин. Китай готовий співпрацювати з Сирією, щоб постійно збагачувати відтінок двосторонніх відносин і сприяти постійному розвитку китайсько-сирійського стратегічного партнерства», - заявив лідер комуністичної партії Китаю.Сі додав, що Китай та Сирія продовжуватимуть твердо підтримувати один одного в питаннях, що стосуються основних інтересів і серйозних проблем, захищати спільні інтереси двох країн і величезної кількості країн, що розвиваються, а також захищати міжнародну справедливість і справедливість.Зокрема, Цзіньпін наголосив на тому, що Китай підтримує Сирію у протистоянні іноземному втручанню та готовий зміцнювати співпрацю з Сирією у спільному розвитку ініціативи «Один пояс, один шлях», працювати разом над реалізацією ініціативи глобального розвитку, ініціативи глобальної безпеки та ініціативи глобальної цивілізації, а також робити позитивні внесок у регіональний і світовий мир і розвиток.