Лідер Китаю Сі Цзіньпін не приїде на інавгурацію Дональда Трампа

13 декабря 2024, 12:15

Очікується, що захід відвідають посол Китаю в США і його дружина, як це буває зазвичай. Також до них можуть приєднатися додаткові офіційні особи з Пекіна.



Запрошення Сі Цзіньпіна, яке передали поза офіційними дипломатичними каналами, застало зненацька як Пекін, так і союзників США. Китайські чиновники, які звикли до суворого протоколу і добре розуміють динаміку розстановки сил у відносинах США і Китаю, були здивованими намірами Трампа.