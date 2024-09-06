Сі Цзіньпін пообіцяв $50 млрд для фінансової підтримки Африки, - Bloomberg

6 сентября 2024, 9:45

Про це голова КНР заявив на дев'ятому трирічному Форумі з питань китайсько-африканського співробітництва.

Ця сума включає обіцянку потроїти китайські кредитні лінії континенту до 30 мільярдів доларів. Сі не уточнив, де і як будуть використані гроші, але на думку співзасновника The China Global South Project Еріка Оландера кредит може бути використаний для закупівлі "величезної кількості сонячних панелей, акумуляторів і електромобілів".Окрім грошових зобовʼязань, Сі гарантував більшу підтримку в підготовці африканських військових і державних службовців та пообіцяв скасувати всі тарифи для 33 африканських країн з низьким рівнем доходу і підвищити рівень дипломатичних відносин.