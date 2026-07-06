Сі Цзіньпін окреслив "армію нової епохи"

6 июля 2026, 9:45

Голова КНР Сі Цзіньпін виступив з нагоди 105-ї річниці заснування Комуністичної партії Китаю, заявивши, що світ увійшов у новий період потрясінь і трансформацій, і закликав до прискореної військової модернізації та створення «армії світового рівня».

Центральна теза промови — не переозброєння як таке, а зв'язка «сильна держава = сильна армія»: Сі прямо заявив, що сильна держава потребує сильної армії, а сильна армія забезпечує безпеку країни. Це формулювання відсуває військову модернізацію з категорії технічного питання в категорію державної ідеології — тобто мова не про програму переозброєння, а про доктринальну рамку, яка виправдовує будь-які подальші рішення щодо армії як «історично необхідні».За словами лідера, трансформація має охопити політичне керівництво армією, військові реформи, оборонні технології, кадровий потенціал та систему військового управління — тобто комплексну перебудову командної вертикалі й кадрової школи, а не просто закупівлю нової техніки. Це типовий патерн для армій, що готуються не до локального конфлікту, а до тривалого протистояння з рівним чи сильнішим супротивником: спершу міняють структуру ухвалення рішень, і лише потім — залізо.Чому це цікаво ширше за «чергову промову»: риторика про «глобальну безпекову ініціативу» та «спільноту єдиної долі людства» — це той самий словник, яким Пекін оперував у своєму «мирному плані» щодо війни РФ проти України 2023 року. Поєднання жорсткого тайванського месиджу з м'якою глобальною рамкою «миру та взаємної вигоди» показує звичну для Китаю двоконтурну стратегію: нарощувати військову спроможність і тиск у власному регіоні.