Китай готує жінок-операторів ударних дронів

8 июля 2025, 14:15

1 липня в Китаї відбулося знакове випробування: операторка безпілотника Чен Сицзя успішно здійснила бойовий запуск ракети з ударного дрона вертолітного типу.

Подію організувала компанія Tengden Technology з провінції Сичуань — у день річниці заснування Комуністичної партії Китаю.

Під час випробування операторка вивела дрон у район бойового застосування, зафіксувала ціль і виконала пуск ракети класу «повітря-земля». Хоча компанія не розкрила модель дрона чи терміни запуску в серію, вважається, що успіх тестування пришвидшить його інтеграцію до збройних сил КНР.

Очікується, що Китай активізує програми підготовки операторів ударних дронів, зокрема з участю жінок. Це може посилити адаптивність і професіоналізацію нових підрозділів армії майбутнього.