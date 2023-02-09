Мережі Vodafone Retail виповнилось 5 років. Що змінилось за останній рік

9 февраля 2023, 9:15

Vodafone Retail відзначає п’ять років з моменту заснування власної компанії мобільного ритейлу. За цей час Vodafone Retail увійшов до топ-3 найбільших мобільних ритейлерів в Україні.

За перший рік роботи було відкрито 1250 нових робочих місць, 145 магазинів у 44 містах по всій Україні. Мережа магазинів на сьогодні розширилась до 410 торгових точок та інтернет-магазину https://www.vodafone.ua/shop/. Співробітники компанії отримують офіційну зарплату. При цьому Vodafone Retail успішно конкурує за ціною з іншими ритейлерами.

За п’ять років мережа Vodafone здійснила перехід від салонів обслуговування до повноцінного гравця мобільного ритейлу, який реалізував 8,4 млн одиниць товару, обслужив 8,3 млн абонентів й підключив більше 4 мільйонів операторських послуг.Визначний продукт, який вирізняє Vodafone Retail серед інших ритейлерів – це бандл «Смартфон + зв’язок» – клієнти, які купують акційні смартфони в будь-якому магазині мережі Vodafone Retail, отримують від Vodafone до 2000 на мобільний рахунок. Пропозиція дозволяє ефективно витрачати кошти: купувати нові гаджети і одночасно заощаджувати на зв’язку.На роботу мережі у 2022 році суттєво вплинув повномасштабний напад. 24 лютого 2022 усі магазини зачинились, однак перші 10 відновили свою роботу уже на початку березня. До кінця березня знов запрацювало вже близько 300 магазинів Vodafone. На початку квітня магазини почали відкриватись у Києві, у кінці травня знову зміг відчинитися магазин у Харкові. 17 листопада, на п’ятий день після звільнення міста, відновив роботу перший магазин Vodafone у Херсоні.Мережа зазнала руйнувань внаслідок військової агресії рф: 14% магазинів повністю знищено й не підлягають ремонту.Після масованих атак на енергетичну інфраструктуру, з 13 жовтня Vodafone відмовився від підсвічування вивісок власних магазинів, щоб зменшити дефіцит електроенергії в країні.У 2022 році компанія також переглянула асортимент пристроїв, надаючи особливу увагу гаджетам, які допомагають пережити важкі часи за відсутності світла. Так, у порівнянні з 2021, продаж павербанків зріс на 841%, планшетів на 125%, модеми приросли до 72%, зарядні засоби – 42% та роутери показали ріст у 18%. Додались й актуальні для нових реалій категорії товарів: портативні зарядні станції, радіоприймачі, LED-лампи, ліхтарики, ковдри з обігрівом.Загалом за 2022 рік у топ товарів увійшли смартфони, павербанки, смарт-годинники, навушники, модеми та стартові пакети.Компанія активно долучилась до підтримки країни: Vodafone Retail допомагає волонтерам, армії та територіальній обороні підключенням послуг, а також безоплатною передачею смартфонів та гаджетів. Загальна сума допомоги сягає 27 мільйонів гривень. Найактуальнішими запитами, що виявились затребуваними в умовах бойових дій, були SIM-карти, роутери й модеми, павербанки, смартфони та кнопкові телефони, а також зарядні пристрої і кабелі.Команда Vodafone допомогла мешканцям звільнених територій замінити свої номери у разі втрати. Жителі Херсонщини та Харківщини отримали від співробітників компанії близько 8000 нових SIM-карток безкоштовно.