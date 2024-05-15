Vodafone розширює мережу власних магазинів

15 мая 2024, 9:45

Vodafone Retail відкрив одразу два магазини — в Броварах та Одесі. Для розміщення нових торгових точок обрали локації зі зручним доступом для клієнтів — супермаркет "Сільпо" та ТРЦ "Сімʼя".



Vodafone Retail продовжує працювати над розвитком і масштабуванням мережі, переосмислюючи водночас концепцію магазинів. Від початку року ритейлер перезапустив уже 11 торгових точок в оновленому форматі.

"Нам важливо вдосконалюватися, аналізувати запити своїх відвідувачів і вчасно реагувати на них. Тому ми постійно працюємо над розширенням асортименту персональних ґаджетів, девайсів для розумного дому, ігрової периферії для ПК та консольного геймінгу від найвідоміших брендів. Ми змінюємося, щоб разом з надійним звʼязком відкривати своїм клієнтам не тільки доступ до новітніх технологій, але й до комплексних рішень. Наприклад, пропонуємо до 12 місяців зв’язку в подарунок до девайсів. Купуєш смартфон, планшет, модем чи роутер та отримуєш професійно підібраний пакет послуг до нового ґаджета безкоштовно. Кожен другий смартфон у нашій мережі продається зі звʼязком в подарунок", — ділиться Владислав Рапута, Керівник напрямку комерції та маркетингу Vodafone Retail.Оновлені магазини Vodafone покликані змінити уявлення про мобільний ритейл, адже стають ближчими до покупців, їхніх потреб та вподобань. Для комфортної взаємодії клієнтів з брендом перевага надається приміщенням з більшою площею та, відповідно, можливістю доступу до товарів. Vodafone Retail вдалось підвищити ефективність реформатованих торгівельних точок в середньому на 50% відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року та майже вдвічі збільшити кількість брендів, товари яких доступні в фірмових магазинах.Незмінним для ритейл-мережі залишається високий рівень обслуговування. Завдання спеціалістів з обслуговування та продажу — розповісти про послугу, пропозицію чи товар, а також підібрати оптимальний пакет цифрових продуктів (мобільного зв’язку, домашнього інтернету чи онлайн-телебачення) і нових ґаджетів за доступною ціною.Vodafone Retail працює омніканально. Клієнти можуть зробити покупку за найбільш зручним для себе сценарієм: оформити замовлення через інтернет-магазин Vodafone Shop, організувати Pick Up з найближчого магазину, скористатися store-to-door та онлайн-полицею. Зараз мережа магазинів Vodafone налічує 94 власні торгові точки й до кінця року планує перетнути позначку в 100 фірмових магазинів.