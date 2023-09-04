Vodafone дарує до 6 місяців зв’язку до нового смартфона

4 сентября 2023, 15:45

Магазини Vodafone пропонують комплексне рішення для батьків до початку нового шкільного року.

Усі, хто придбає смартфон, отримають до 6 місяців зв’язку у подарунок, послугу батьківського контролю із застосунок Kroha на 1 місяць за 1 гривню та додаткові знижки до 20% на захисні аксесуари – скло та чохол.

До 1 вересня компанія також пропонує:

- ноутбуки з подарунком: сумкою, мишкою, гарнітурою та поповненням рахунку;

- дитячі смартгодинники з пакетом Device M з 10 ГБ інтернету;

- знижки на популярні товари до 60%.



Пропозиція діє до 12.09.2023 р. в усіх магазинах та на сайті Vodafone.



На сьогоднішній день Vodafone Retail – один з найбільших рітейлерів країни. Магазини Vodafone пропонують тільки сертифіковані товари: смартфони, різні гаджети, переносну електроніку, роутери, аксесуари. У магазинах також можна підключити будь-які послуги Vodafone і отримати кваліфіковану консультацію від експертів компанії.