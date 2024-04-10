У Львові Zara та Pull&Bear вже активно готуються до повернення

Бренди холдингу Inditex, які зачинились після початку повномасштабної війни, відкриють магазини з 11 квітня.
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- Технологии | Вчера, 14:15
Маєте використані шини? Нова пошта доставить їх ЗСУ 0.00
- Связь | Вчера, 13:45
Київстар інвестував 12,3 млрд. грн. в економіку України за два останніх роки 0.00
- Интернет | Вчера, 13:15
Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в TikTok 0.00