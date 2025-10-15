Сотрудники Inditex требуют остановить франчайзинг в Израиле

15 октября 2025, 13:45

Европейский рабочий комитет Inditex, который представляет интересы сотрудников брендов Zara, Bershka, Pull&Bear и Massimo Dutti, обратился к руководству компании с требованием прекратить франчайзинговую деятельность на территории Израиля.

Причиной такого обращения стала обострившаяся ситуация в Секторе Газа.По данным компании, в конце 2024 г. в Израиле функционировали 82 магазина Inditex, все из которых работали через франчайзинг. Глава комитета Альгарас отметил, что требование уже рассматривается, и подчеркнул, что компания имеет право расторгнуть франчайзинговые договоры, несмотря на возможные значительные финансовые потери.