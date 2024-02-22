22 февраля 2024, 10:45

Zara, Bershka, Pull&Bear таки повертаються до Києва

У  ТРЦ «Lavina Mall» по всіх магазинах мережі «Inditex» можна спостерігати якусь підготовку.

За словами продавців, відкриття планується навесні в травні, але будуть орієнтуватися на безпекову ситуацію.
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