22 февраля 2024, 10:45

Zara, Bershka, Pull&Bear таки повертаються до Києва

У ТРЦ «Lavina Mall» по всіх магазинах мережі «Inditex» можна спостерігати якусь підготовку.



За словами продавців, відкриття планується навесні в травні, але будуть орієнтуватися на безпекову ситуацію.

