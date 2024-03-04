4 марта 2024, 13:15

Zara в ТРЦ Respublika Park откроют одним из первых после возвращения в Украину

Восстановление работы испанской группы в Украине начнется с Киева. Компания владеет и брендами Stradivarius, Uterque, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti и Oysho.


Оцените новость:
  • 0 оценок