8 декабря 2023, 10:15

Zara открывает онлайн-магазин подержанных вещей

С 12 декабря в Испании и ещё 14 странах заработает площадка Zara Pre-Owned, где можно купить, продать, подарить или починить старую одежду одноимённого бренда.

Этот сервис уже работает во Франции и Великобритании.


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