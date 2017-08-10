100 000 подержанных "яблок" и другие телефонные рекорды OLX

10 августа 2017, 10:45

Украинцы — народ практичный. Неудивительно, что подержанные телефоны в первом полугодии 2017-го на OLX искали и покупали в 10 раз чаще, чем новые.

Так, за отмеченный период на OLX было продано более 100 000 подержанных смартфонов Apple.



«Яблочные» смартфоны остаются лидерами по популярности как среди новых, так и среди подержанных телефонов, с огромным отрывом опережая конкурентов. Однако их популярность несколько просела по сравнению с первым полугодием 2016 года: в этом году новые iPhone искали 25% пользователей против прежних 29,5%. Подержанными «яблоками» интересовалось 29% против 31%.



Запросы пользователей OLX новых телефонов:

1. Apple - 25%

2. Другая марка 19%

3. Samsung - 15%

4. Xiaomi - 9%

5. Meizu - 6%

6. Lenovo - 5,5%

7. Nokia - 3%

8. Huawei - 2%

9. Doogee - 2%

10. HTC - 1,5%



На втором месте в рейтинге пользовательских симпатий — Samsung, чье положение выглядит чуть более оптимистично. В категории новых устройств бренд улучшил показатели по сравнению и с первым полугодием 2016-го, и с прошлым годом в целом: телефонами Samsung интересовалось 15% пользователей OLX. В списке подержанных «кореец» преодолел прошлогодний спад и завершил первую половину 2017 года с показателем 17%.



Запросы пользователей OLX б/у телефонов:

1. Apple - 29%

2. Samsung - 17%

3. Lenovo - 10%

4. Nokia - 9%

5. Другая марка - 6%

6. HTC - 5%

7. LG - 4,5%

8. Meizu - 4%

9. Fly - 2,5%

10. Xiaomi - 2%



За ослабление позиций лидеров ответственность можно возложить на «китайцев» Xiaomi. Украинцы так активно интересовались этими смартфонами, что они вышли в ТОП-10 и новых, и подержанных телефонов. В первом списке он прыгнул сразу на четвертое место — Xiaomi интересовалось целых 9% аудитории.



В число самых популярных новых телефонов вошел еще один «китаец» — Doogee, доля продаж которого составила 2%. С тем же результатом укрепил свои позиции Huawei. Прочнее обосновались в обоих ТОПах Meizu: их доля среди новых телефонов составила 6%, среди б/у — 4%.



Растет спрос на подержанные телефоны Lenovo — он составил 10%. А вот интерес к новым телефонами бренда поутих: 5,5% против 9,9% за аналогичный период 2016 года.



Другими фаворитами в категории новых телефонов были Nokia — 3%, HTC — 1,5% и другие марки — 19%. Из подержанных гаджетов украинцы интересовались Nokia — 9%, HTC — 5%, LG — 4,5%, Fly — 2,5%, а также недорогими китайскими ноу-неймами (категория «Другая марка») — 6%.