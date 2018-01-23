Что искали украинцы на OLX в 2017

23 января 2018, 10:45

Минувший год отличился дистанционным и рациональным шопингом - более миллиона раз пользователи отправили друг другу товары с бесплатной OLX доставкой, а в топ запросов вернулись потребительские товарные категории.



В 2017 украинцы интенсивнее крутили педали, нежели спиннеры. Велосипед плотно удерживает лидерские позиции общего рейтинга поисковых запросов, а вот супер трендовая, до недавнего времени, безделушка опустилась на 18 место.



Пользователи Android активно обновляли гардероб: половину запросов из верхней десятки рейтинга составили одежда и обувь. Стоит отметить, что семантический выбор подкатегории был очень широк: только среди обувного ассортимента покупатели находили себе по вкусу «слипоны», «луноходы» и даже «дутики».



ТОП-10 запросов с Android

1. Велосипед 14,1%

2. Диван 14,0%

3. Платье 13,5%

4. Куртка 10,9%

5. Квартира 10,0%

6. Кроссовки 9,3%

7. Коляска 8,1%

8. Ботинки 7,6%

9. Ноутбук 7,0%

10. Пальто 5,5%



Их «яблочные» оппоненты, владельцы iDevices, демонстрировали абсолютную верность любимому бренду: первые 6 позиций топ-10 застолбили различные модели гаджетов Apple. Впрочем, красиво одеться старались и пользователи iOs - замыкают список их поиска ритейл бренды: Zara, Nike, Adidas и запрос, лишенный конкретики – «платье».



ТОП-10 запросов с iOS



1. iPhone 6 19,3%

2. iPhone 7 12,3%

3. iPhone 5s 10,5%

4. iPhone 9,5%

5. iPhone 6s 9,0%

6. iPhone 5 8,8%

7. Zara 8,5%

8. Nike 8,4%

9. Adidas 7,0%

10. Платье 6,7%





Владельцы ПК и ноутбуков проявили неожиданный интерес к мотоблокам (6 место) и вполне ожидаемый – к телефонам iPhone 6 и 5s (3 и 4 места). В остальном их запросы практически идентичны запросам пользователей Android.



ТОП-10 запросов с Desktop



1. Велосипед 17,2%

2. Диван 13,0%

3. iPhone 6 10,7%

4. iPhone 5s 9,5%

5. Платье 9,4%

6. Мотоблок 9,3%

7. Куртка 9,2%

8. Кроссовки 8,7%

9. Ноутбук 6,8%

10. Квартира 6,2%



Одним из самых необычных детских товаров, пользующихся спросом, стал Бейблейд – популяризированная японскими комиксами игрушка-волчок.



Самыми популярными в поиске брендами стали Adidas, Nike, iPhone и Samsung, в то время как Sony продолжает терять позиции. В упорном противостоянии японская марка опередила собаку Хаски, но заняла лишь 89 место в рейтинге.



Бюджетные девайсы и аксессуары составили ТОП в пользовании услугой OLX доставка: средняя стоимость товаров, которые отправлялись была 454 грн. По территориальному распределению, большей частью покупателей оказались жители небольших городов (58%). Продавцы же, наоборот, локализовалась преимущественно в миллионниках.

В целом, украинцы стали тратить больше денег в онлайне: средний чек в категориях потребительских товаров по сравнению с 2016 годом увеличился на 7% и составил почти 1300 грн.