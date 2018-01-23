23 января 2018, 10:45

Что искали украинцы на OLX в 2017

Минувший год отличился дистанционным и рациональным шопингом - более миллиона раз пользователи отправили друг другу товары с бесплатной OLX доставкой, а в топ запросов вернулись потребительские товарные категории.

В 2017 украинцы интенсивнее крутили педали, нежели спиннеры. Велосипед плотно удерживает лидерские позиции общего рейтинга поисковых запросов, а вот супер трендовая, до недавнего времени, безделушка опустилась на 18 место.  
 
Пользователи Android активно обновляли гардероб: половину запросов из верхней десятки рейтинга составили одежда и обувь. Стоит отметить, что семантический выбор подкатегории был очень широк: только среди обувного ассортимента покупатели находили себе по вкусу «слипоны», «луноходы» и даже «дутики».
 
ТОП-10 запросов с Android                
1.    Велосипед   14,1%
2.    Диван           14,0%
3.    Платье          13,5%
4.    Куртка           10,9%
5.    Квартира      10,0%
6.    Кроссовки    9,3%
7.    Коляска        8,1%
8.    Ботинки        7,6%
9.    Ноутбук        7,0%
10.  Пальто         5,5%
 
Их «яблочные» оппоненты, владельцы iDevices, демонстрировали абсолютную верность любимому бренду: первые 6 позиций топ-10 застолбили различные модели гаджетов Apple.  Впрочем, красиво одеться старались и пользователи iOs - замыкают список их поиска ритейл бренды: Zara, Nike, Adidas и запрос, лишенный конкретики – «платье».
 
ТОП-10 запросов с iOS
           
1.    iPhone 6       19,3%
2.    iPhone 7       12,3%
3.    iPhone 5s     10,5%
4.    iPhone          9,5%
5.    iPhone 6s     9,0%
6.    iPhone 5       8,8%
7.    Zara               8,5%
8.    Nike               8,4%
9.    Adidas           7,0%
10. Платье          6,7%
 
 
Владельцы ПК и ноутбуков проявили неожиданный интерес к мотоблокам (6 место) и вполне ожидаемый – к телефонам iPhone 6 и 5s (3 и 4 места). В остальном их запросы практически идентичны запросам пользователей Android.
 
ТОП-10 запросов с Desktop
                       
1.    Велосипед   17,2%
2.    Диван           13,0%
3.    iPhone 6       10,7%
4.    iPhone 5s     9,5%
5.    Платье          9,4%
6.    Мотоблок     9,3%
7.    Куртка           9,2%
8.    Кроссовки    8,7%
9.    Ноутбук        6,8%
10. Квартира      6,2%
 
Одним из самых необычных детских товаров, пользующихся спросом, стал Бейблейд – популяризированная японскими комиксами игрушка-волчок.
 
Самыми популярными в поиске брендами стали Adidas, Nike, iPhone и Samsung, в то время как Sony продолжает терять позиции. В упорном противостоянии японская марка опередила собаку Хаски, но заняла лишь 89 место в рейтинге.

Бюджетные девайсы и аксессуары составили ТОП в пользовании услугой OLX доставка: средняя стоимость товаров, которые отправлялись была 454 грн. По территориальному распределению, большей частью покупателей оказались жители небольших городов (58%). Продавцы же, наоборот, локализовалась преимущественно в миллионниках. 

В целом, украинцы стали тратить больше денег в онлайне: средний чек в категориях потребительских товаров по сравнению с 2016 годом увеличился на 7% и составил почти 1300 грн.


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